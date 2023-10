Sous le soleil - S06 E01 - Un grand geste d'amour

Intrigue A : André, malade, souhaite tenter une opération à risque. Dilemme de Laure et Blandine qui acceptent le choix d'André. Celui-ci dissimule la vérité à Victoria. André meurt. Intrigue B : Jess et Yann castent une danseuse. Jess renonce à s a vie de danseuse et tourne une page du passé.