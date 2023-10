Sous le soleil - S06 E05 - De peur d'aimer

Victoria est un mannequin adulé. Elle couche avec Roméo qui la jette. Elle le prend mal. Elle découvre son secret. Roméo et Benjamin monte l'écurie de off shore. Roméo engage Aldo. Nicolas et Aldo sont amoureux de Vanessa qui ne sait lequel choisi r. Elle finira par choisir Nicolas.