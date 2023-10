Sous le soleil - S06 E09 - Un bébé nommé désir

Laure sent qu'elle va accoucher, mais Benjamin doit participer à une course. Culpabilisé, il décide de se faire remplacer par Diane. Valentine a trouvé un travail pour récupérer la garde de son fils. Alain s'y oppose et la dénigre. Elle est virée. Elle se bat pour être réintégrer et obtient la garde partagée de Jérémie.