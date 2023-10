Sous le soleil - S06 E25 - Les blessures du passé

A-L'arrivée de sa mère, perturbe Jessica . Elle accouche et ne supporte pas que sa mère accapare le bébé. Jess découvre que sa mère l'a abandonnée et lui en veut. B- Blandine s'oppose à l'exclusion de jerôme. Elle découvre sa dyslexie et son talent d e créateur.