Sous le soleil - S07 E06 - Pour elles...

A-Jess découvre que Julien est ruiné et risque la prison. Elle refuse de partir avec lui. Il disparaît en mer, lui laissant une assurance vie. B-Parce qu'elle ne supporte plus d'être confrontée à Jeanne, Laure veut démissionner et se venger avant de découvrir que son père est atteint d'une maladie incurable.