Sous le soleil - S07 E19 - Une petite fille modèle

A- Clara est trop sage et trop studieuse ; son professeur de piano, Romain, comprend que la fillette veut aider sa mère et qu'elle en perd sa joie de vivre. B- Marion souffre de la vie précaire qu'elle partage avec Christophe, finit par le quitter et retrouve Vincent.