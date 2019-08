Sous le soleil - S07 E27 - Liberté sans condition

A- Lucie est amenée à soigner Maya, jeune africaine employée de maison de Laurent Fanec, un client et ami de François et Caroline. Elle se rend compte que la jeune fille est victime d'une forme d'esclavage moderne et se démène pour la sortir de cette situation. B- Alain, dépossédé de ses biens par Jeanne et Valentine, cherche à se refaire une santé financière. Dénué de tout scrupule, il réussit à intégrer la jet-société et à faire affaire avec Jacques de la Marnière. C'est finalement ungrand su ccès, au grand désarroi de Jeanne !