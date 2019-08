Sous le soleil - S07 E30 - Le retour d'une étoile

A- La mère de Caroline, Rita, vient rendre visite à sa fille. Les relations ont toujours été assez tendues entre les deux femmes. Rita a toujours éprouvé une grande peur de vieillir qui l'a conduite à négliger ses filles, et même à les considérer com me des rivales. Aujourd'hui, malgré ses affirmations, rien n'a changé, et elle tente de séduire François, l'ami de Caroline. B- Jessica va mal depuis ses aventures sentimentales traumatisantes. Doit-elle revoir Baptiste ou pas ? Doit-elle accepter l a proposition de son employeur d'animer une émission sur la radio nationale ? C'est à elle seule de décider.