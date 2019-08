Sous le soleil - S07 E31 - L'attrape coeur

A- Débarrasé de ses soucis de subsistance, Alain peut désormais se consacrer à son grand dessein : se venger de Jeanne et Valentine qui mènent grand train grâce à l'argent qu'elles lui ont volé. Il recrute Daniel, un homme séduisant, qui n'a aucun ma l à les envouter. Elles finissent par se déchirer. B- Lucie et Maxime ont renoué et décident d'affronter ensemble le problème de Maxime. Mais le temps passe, sans amélioration. La tension monte. Pour éviter une rupture définitive, ils décident de pr endre du recul et de vivre séparément. Petit à petit, une relation basée sur la séduction fait renaître le désir.