Sous le soleil - S07 E41 - Le saut de l'ange

A- Laetitia a appris qu'elle est atteinte d'une maladie incurable. Surprotégée, elle déprime. Louis veut l'aider et lui redonner le goût de vivre. En désaccord avec l'entourage de Laetitia, il décide de l'enlever pour l'éloigner de cette atmosphèrec onfinée qui lui est néfaste. Laetitia retrouve la force de se battre, mais Louis est arrêté car la mère de Laetitia a porté plainte. B- Cette situation de crise génère un conflit entre Lucie et sa mère, Claire. C'est l'heure des explications et fina lement, des retrouvailles.