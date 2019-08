Sous le soleil - S08 E03 - L'enfant de coeur

Jessica et Baptiste décident de garder Zacharie avec eux. Le moment du départ de Zacharie approche ; il est temps pour lui de rentrer dans son orphelinat. Laure va aider Jessica dans son cheminement vers l'idée d'une adoption. Baptiste accepte à s on tour de recueillir cet enfant qu'il aime déjà, même s'il a le plus grand mal à faire le deuil de son rêve devenu impossible : un enfant né de son union avec Jessica, qu'ils auraient vu grandir ensemble. Il pardonne enfin à Laure François gagne la confiance de Tom et reconquiert sa mère. Caroline et François travaillent toujours ensemble au cabinet mais n'ont pas renoué de relation amoureuse, bien que François soit toujours épris de Caroline. Tom a des problèmes de racket au collège et n 'ose pas s'en ouvrir à sa mère ; c'est François qui réussira à gagner sa confiance, à le faire parler et régler le problème. Caroline retombe amoureuse de François.