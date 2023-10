Sous le soleil - S08 E02 - Passage en force

A- Alain rachète la clinique et entame une liaison avec Jeanne ; tous deux veulent faire de la clinique une entreprise lucrative et se heurent à Laure et Baptiste. B- Claudia est amoureuse de Louis ; alors qu'elle n'a pas réussi à lui faire oubli er Juliette, Jessica se rend compte que Louis retrouve le sourire avec Claudia : elle décide donc de s'effacer.