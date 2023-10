Sous le soleil - S08 E08 - Vertiges de l'amour

A- La relation raisonnable qu'entretiennent Baptiste et Jessica se transforme en passion. B- Arthur, le fils d'Eric, arrive à St Tropez et se montre particulièrement odieux, mais Eric comprend que son agressivité cache un profond mal de vivre et réussit à gagner sa confiance.