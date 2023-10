Sous le soleil - S08 E18 - C'est mon droit

A- Caroline subit le harcèlement moral de François, le nouveau patron du cabinet, un avocat brillant mais cynique et dur, qui veut sa démission. B- Arthur, Chloé, et Laetitia emménagent ensemble dans une villa et castent un quatrièmem locataire p our participer au loyer. Chloé impose Victor sur lequel elle a flashé.