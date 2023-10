Sous le soleil - S08 E20 - Nouvelle vie

A et B- Arthur, mal dans sa peau, est invivable ; Laetitia rompt avec lui. Arthur se sentant abandonné de tous, fait une tentative de suicide. Laetitia et Eric se sentent responsables de son geste et tentent de rétablir le dialogue avec Arthur. C elui-ci comprent qu'il est aimé et qu'il tient à la vie.