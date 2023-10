Sous le soleil - S08 E38 - Une blessure trop profonde

A-B- Baptiste est très fortement ébranlé par la double vie de Jessica. Il finit par perdre pied et à se droguer : rien ne va plus sur le plan personnel et professionnel. Décidé à tuer son rival Miguel, il blesse Jessica qui s'est interposée. Baptist e la sauve, et Miguel finit par retourner en Amérique latine.