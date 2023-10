Sous le soleil - S08 E39 - Plus je t'aime, moins je t'aime

A- Maxime ne vit pas sa relation amoureuse avec Lucie de manière totalement sereine et son malaise se traduit par un blocage physique. Très gêné et angoissé, il fuit Lucie et finit par coucher avec Jeanne pour se rassurer. Arrivés au point de ruptur e, Baptiste intervient pour une réconciliation des 2 amoureux. B- Alain est tout ragaillardi par le succès du coup financier réalisé pour le compte d'un riche "jet-setteur" dont il est devenu l'ami, Jacques de la Marnière. Sur le conseil de celui-ci , il décide de passer à la vitesse supérieure et entreprend la conquête de la belle et riche Catherine Lorenzi.