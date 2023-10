Sous le soleil - S08 E43 - Je est un autre

A- Louis et Alexandra vivent ensemble mais leur relation se dégrade. Serge, l'ancien mari d'Alexandra qu'il violentait, est victime d'amnésie suite à une tentative d'homicide dont Louis a été accusé. Petit à petit, il découvre quel être odieux ila ét é : il demande pardon à Alexandra et tente de se suicider. Louis le sauve et s'efface pensant que l'amour peut renaitre entre Serge et Alexandra qu'il n'aime plus. B- Caroline a gagné le procès dans lequel elle défendait David. Pour rembourser des d ettes, David tente de lever des fonds auprès d'une banque sous prétexte de monter une entreprise. Pour obtenir une caution, il décide de séduire Caroline en jouant de sa ressemblance avec Samuel.