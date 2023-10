Sous le soleil - S08 E48 - Ame en peine

A- Perdue et en pleine auto-destruction, Aurélie s'enfuit et se prostitue pour payer sa dose. Maxime la retrouve et la ramène à la maison. Avec l'amitié de Lucie et l'amour de son père, Aurélie trouve la force de s'en sortir. B- Accrédité par Cather ine, Alain est reçu avec empressement par les investisseurs tout prêts à lui avancer les fonds nécessaires pour monter une nouvelle affaire. Catherine finit par apprendre la véritable identité d'Alain. Tout d'abord furieuse, elle retombe dans ses bra s quand elle découvre qu'il l'aime sincèrement.