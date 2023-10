Sous le soleil - S08 E53 - Coup du sort

Laure revient d'Afrique pour faire soigner Zacharie, un petit orphelin de 10 ans atteint d'une grave maladie. Elle retrouve tous ses amis, en particulier Baptiste et Jessica dont elle partage la joie : Jessica attend enfin un enfant. Malheureusem ent, un drame survient : alors que Jessica se trouve en voiture avec Laure au volant, elles ont un accident sans gravité. Pourtant, à la suite du choc, Jessica fait une fausse couche et apprend qu'elle ne pourra plus avoir d'enfant. Jessica et Ba ptiste sont désespérés et s'en prennent à Laure, qu'ils considèrent comme responsables. Jessica parvient petit à petit à pardonner à son amie alors que Baptiste continue d'éprouver un profond ressentiment. Cette mésentente ne l'empêchera cependan t pas d'opérer Zacharie avec Laure et de sauver la vie de l'enfant.