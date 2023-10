Sous le soleil - S08 E54 - Mensonge et dépendances

Maxime cherche à éloigner Thibaut de sa fille Aurélie sort de son centre de désintoxication et revient à St-Tropez avec un jeune homme, Thibaut, qu'elle y a rencontré. Comme Thibaut ne sait pas où loger, elle l'installe chez son père en racontant à celui-ci qu'ils se sont connus en classe. Maxime découvre que Thibaut est en fait le petit ami de sa fille, et qu'il a eu lui aussi des problèmes de drogue : il explose et tente d'éloigner le jeune homme de sa fille. Laetitia se sert de sa malad ie pour retenir Martin Laetitia vit une merveilleuse histoire d'amour avec Martin. Son état de santé semble s'être amélioré, mais elle attend de nouveaux résultats médicaux. Yann Kersen, le co-équipier de Martin propose à celui-ci de participer à une course à la voile qui l'éloignera de longs mois. Pour Martin, c'est la chance de sa vie, mais il ne veut pas abandonner Laetitia si sa maladie continue de progresser. Lorsque la jeune fille reçoit des résultats d'examens mir