Sous le soleil - S08 E56 - Noces improbables

Alain follement amoureux de la fille de sa future femme Alain vit une relation stable avec la princesse Catherine Lorenzi. Il a réussi à divorcer de Valentine et le couple prépare son mariage. Alain rencontre une jeune femme, Sofia, et c'est le co up de foudre. Mais Alain découvre que Sofia est la fille de Catherine. Les deux jeunes gens tentent de résister mais l'attirance est trop forte : ils passent ensemble une nuit passionnée. Sofia, qui ne veut pas ruiner le bonheur de sa mère, quitt e la ville. Alain, toujours épris de Catherine, renonce donc à annuler son mariage. Sofia revient in extremis au moment de la cérémonie, convaincue qu'Alain et sa mère sont déjà mariés et que tout est réglé. Pourtant elle retombe aussitôt dans le s bras d'un Alain déchiré mais follement amoureux d'elle. Lucie perce le secret de David David rentre de voyage et retrouve Lucie avec qui il avait commencé une histoire d'amour. Lucie lui demande de venir s'installer chez elle