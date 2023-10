Sous le soleil - S08 E59 - Pour l'amour d'une mère

Alain quitte Catherine et part vivre avec Sofia mais il se rend rapidement compte que la jeune fille ne l'aime pas vraiment et qu'elle a surtout voulu par sa liaison avec lui attirer l'attention de sa mère. Pour subvenir à leurs besoins, Jeanne et Va lentine deviennent danseuses dans un cabaret.