Sous le soleil - S08 E60 - La route de l'amitié

Pour remonter le moral de Jess déprimée, Laure repousse son départ pour l'Afrique et elles partent avec Caro faire une randonnée à moto. Au cours de cette escapade, les 3 filles règlent leurs comptes et refondent leur amitié. Zac est perturbé par l'a ttitude de Baptiste qui en l'absence de Jess se montre plus sévère que d'habitude. Aussi, lorsque accidentellement, il abîme la nouvelle voiture de Baptiste, il laisse accuser Tom à sa place.