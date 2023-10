Sous le soleil - S08 E61 - Retour vers le passé

Le père de David, l'armateur Iannis Nomikos, arrive à St-Tropez. Davide veut se venger de ce père qui l'a abandonné et se fait engager sur son yacht. Le propriétaire du cabaret, un vieux monsieur, fait tout pour séduire Valentine à qui il propose mêm e le mariage. Pour vaincre ses réticences, il lui confie qu'il est malade et qu'il n'en a plus pour longtemps.