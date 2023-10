Sous le soleil - S08 E63 - Illégitime vengeance

David tente de se venger de son père en séduisant sa demi-soeur Elena à qui il révèle qu'il est son frère. Iannis nie tout et le congédie. Val et Jeanne découvrent que Lemoyne n'est pas malade et qu'en plus il est marié. Elles décident de le piéger.