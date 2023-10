Sous le soleil - S08 E66 - L'alternative

Aurélie tombe enceinte accidentellement ; Thibault ne se sent pas prêt et panique. Il commence une liaison avec Laetitia, qui ne sait rien, et quitte Aurélie. Baptiste viet une crise de la quarantaine. Il se jette dans une relation passionnelle avec Justine, une interne.