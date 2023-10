Sous le soleil - S08 E74 - Un homme sous influence

Pour le faire mettre sous tutelle et capter sa fortune, Diane continue de faire croire à Serge qu'il est fou et violent. Lucie se libère de l'emprise de Diane et retombe dans ses bras. Zacharie tombe amoureux pour la première fois. L'élue est une jeu ne fille qui lui donne des cours de soutien.