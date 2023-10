Sous le soleil - S11 E05 - L'amour impur

A- Depuis que Nikki a passé la nuit avec Vincent de Boissières, Nikki et Hugo ne s'aiment plus comme avant. Hugo tombe amoureux de Claudia, une chanteuse pour qui il travaille. Nikki et Hugo se séparent. B- Caro essaie de s'arrêter de fumer.