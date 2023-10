Sous le soleil - S11 E08 - La vie sans toi

AB- Laure opère une femme qui meurt quelques heures plus tard, sans raison. Se sentant coupable de la mort de cette femme, elle se rapproche du mari de cette femme : Elodie. B- Tom ne supporte plus d'être choyé par sa mère et veut quitter le nid familial.