Sous le soleil - S12 E16 - Faute professionnelle

A- Basile, un nouveau médecin arrive à la clinique. Il est accusé d'erreur médicale, Laure prend sa défense et commence une histoire avec lui. B- Valentine voudrait qu'Alain fasse preuve de plus d'ambition. Alain se prend au jeu et délaisse Valentine qui prend un amant.