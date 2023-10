Sous le soleil - S12 E20 - Le diable dans la peau

AB- Pour entrer à l'académie, Kamel manipule Jessica et lui redonne l'envie de danser. Cette passion renaissante fait mélanger danse et sentiments chez Jessica. Kamel manipule aussi Iris et Chloé pour devenir leur colocataire. David renonce à un poste de vendeur pour renouer avec la musique en devenant professeur à l'académie.