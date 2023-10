Sous le soleil - S12 E38 - L'enfant du destin

A- Juliette et Manuel n'arrivent pas à avoir d'enfant. Manuel rencontre une jeune femme, Camille, sur le point d'accoucher. La jeune maman qui ne peut pas s'occuper de son bébé, décide de l'abandonner. Avec Juliette, ils décident d'adopter le bébé, mais peu de temps après la maman se rétracte... B- Jessica confie Luc et Sarah à la gérance de la plage "Le St Tropez". Ils font la connaissance de Thomas et Sylvain, deux hommes qui peuvent faire venir sur la plage Tomas Field, une star de la chanson, moyennant une grosse somme d'argent. Sarah se laisse berner par les paillettes...