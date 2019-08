Sous le soleil - S13 E25 - La nuit du crime

Alors qu’elle rentre de vacances avec Clara et Mathias, Laure reçoit un étrange coup de fil de Caroline. Celle-ci semble à bout de souffle, paniquée. Elle est à Saint-Tropez et doit lui parler au plus vite. Caroline demande à Laure de la rejoindre dans un endroit discret et raccroche. Laure prend sa voiture et fonce au lieu du rendez-vous mais personne ne l’y attend. C’est la nuit. Elle marche un peu, appelle Caroline puis bute sur un objet, un revolver. Elle s’en saisit quand soudainement elle entend des bruits de lutte et aperçoit deux silhouettes en train de se battre dans la nuit. Il lui semble reconnaître Caroline. Laure crie, pointant le revolver en directions des deux silhouettes. Elle reçoit alors un violent coup sur la tête et entend une détonation… Laure se réveille quelques heures plus tard, sa robe tâchée de sang, et rentre chez elle hagarde et paniquée… Le cadavre de Caroline est retrouvé peu de temps après et Mathias qui s’occupe de l’enquête est forcé de constater que t