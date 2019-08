Sous le soleil - S13 E27 - Le cadeau d'une vie

Jessica apprend de la bouche de Laure que son cancer du sein est quasiment guérie. Tout à sa joie elle ne s’aperçoit pas qu’elle est suivie et surveillée par une jeune et belle jeune femme, Eva, qui finit par se présenter à elle et lui révèle être sa demi-sœur… Jessica, transportée par la nouvelle de sa guérison, lui fait immédiatement confiance et l’accueille à bras ouvert dans sa villa. Eva s’installe mais fouille secrètement l’intimité de Jessica, ses dossiers médicaux, jusqu’au jour où Jessica la surprend « la main dans le sac » et s’explique avec elle. Eva lui révèle qu’elle n’est pas revenue pour chercher l’amour et l’affection d’une sœur. Elle a besoin d’un rein. Une greffe lui est absolument nécessaire et un problème de compatibilité la rend très difficile. Maintenant elle sait que Jessica est compatible et lui demande un de ses reins….