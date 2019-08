Sous le soleil - S13 E29 - Dangereuse intimité

Alors qu’il tente de remonte la filière d’un réseau mafieux, Mathias met sur écoute Hélène, une jeune femme soupçonnée d’être la boite aux lettres d’un malfrat en cavale. Des heures d’intimité involontaire avec la jeune femme dont il finit par connaître les habitudes et les secrets lui fait éprouver un étrange sentiment. De son côté, Laure est toujours bouleversée par la mort de Caroline et s'enferme dans la dépression. Elle multiplie les appels au secours auprès de Mathias. Mais celui-ci préfère fuir dans son travail. Il est tombé amoureux d’Hélène et est prêt à prendre tous les risques pour la sauver…