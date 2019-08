Sous le soleil - S13 E31 - Maman est folle

Depuis sa rupture avec Mathias, Laure vit désormais seule avec sa fille Clara. Elle se referme de plus en plus sur elle même et décommande toutes les sorties que lui proposent Jessica et Clara. Elle demeure totalement bouleversée par la mort de Caroline. Elle fait la rencontre d’un coach mental, sorte de gourou, qui entretient en elle ce sentiment de dévotion à l’égard de son amie décédée et la pousse à se couper encore plus de ses proches. Elle devient dure, elle fait renvoyer Romain de la clinique et en prend la direction. Inquiète du comportement de sa mère, Clara pénètre dans sa chambre et y découvre une sorte d’autel voué à Caroline. Elle avertit aussitôt Jessica des dérives de sa mère. Jessica découvre alors que Laure est sous l’emprise de ce gourou et entreprend de l’en libérer…