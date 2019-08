Sous le soleil - S13 E35 - Le fugitif

Jessica a racheté le mas de Caroline et décide de s’y installer seule. Un matin elle constate que des objets ont bougé de place et sent comme une présence étrangère. Elle prend peur et au moment où elle s’apprête à téléphoner pour appeler de l’aide un main s’abat sur elle et l’immobilise. C’est Yvan, un fugitif qui est accusé d’un crime qu’il n’a pas commis : le meurtre de sa femme. Jessica est touchée par son histoire et décide de lui faire confiance. Elle accepte de le cacher. Au fil de cette promiscuité leur relation devient plus tendre et ils finissent par coucher ensemble. Jessica entreprend alors de prouver l’innocence d’Yvan pour pouvoir vivre son amour au grand jour.