Sous le soleil - S13 E39 - Séisme

Eva demande à Laure et Jessica de visiter avec elle un château rénové qu’elle aimerait transformer en boîte de nuit. Les trois jeunes femmes visitent les lieux quand une secousse sismique bouleverse la presqu’île tropézienne. La pièce dans laquelle elles se trouvaient s’effondre. Les trois jeunes femmes se retrouvent bloquées et Eva est gravement blessée. A l’extérieur les secours s’organisent et les compagnons respectifs de Laure, Jessica et Eva manifestent leur angoisse de façon très différente. Mécontents de la façon dont opèrent les secours ils entreprennent de venir en aide à leurs compagnes par eux-mêmes en passant par une galerie souterraine. Alors que les pompiers sont parvenus à libérer les trois jeunes femmes, une nouvelle secousse sismique provoque l’effondrement de la galerie où se trouvent leurs compagnons. Tout est à recommencer …