Sous le soleil - S13 E07 - Fatale

A- Antoine, de plus en plus amoureux d'Elodie, délaisse son travail. Une nouvelle avocate, Elsa, arrive au cabinet et lui remet les pieds sur terre B- Laure vit très mal le passage de Clara à l'adolescence, et utilise le matériel de police scientifique de Mathias pour surveiller sa fille