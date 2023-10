Sous le soleil - S13 E28 - Coup de foudre à Saint-Tropez

A-Manuel vient en aide à une belle jeune femme, Camille, qui s'est foulée la cheville en faisant son jogging. Camille qui cache son idendité, est une idole des ados, une star de la chanson. Elle s'étonne que Manuel ne la reconnaisse pas.Elle ne dit rien, soulagée de cet anonymat inespéré.Commence pour le couple une vie d'enfer qui devra résister à la pression médiatique et autres rançons du succès... B-Sarah entretient une liaison avec l'ancien technicien de l'académie, Yohann qui est jaloux et violent...Une nuit, après une énième dispuste, elle se réconforte auprès d'un jeune musicien Renaud qu'elle prend sous son aile et l'embauche comme DJ.Yohann ne supporte pas cette amitié naissante et la harcèle, jusqu'à une scène particulièrement violent où Renaud intervient... Sarah qui aime toujours Yohann comprend enfin, que pour elle comme pour lui, elle doit porter plainte...