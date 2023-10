Sous le soleil - S13 E33 - Au coeur du passé

Eva est devenue la petite copine de Patrick Saint-Val à la grande stupéfaction de Jessica qui n’apprécie guère la personnalité de ce jet-setter aux fréquentations parfois sulfureuses. Les deux sœurs sont en froid à ce sujet. En secret de tous, Eva poursuit son enquête dans l’univers et l’entourage de Patrick pour élucider les circonstances de la mort de sa mère. Alors qu’elle touche au but et qu’elle hésite à commettre l’irréparable un ami de Patrick, Emilien, identifie Eva comme la fille de celle qu’ils ont assassinés des années plus tôt. Celle-ci avait été témoin d’une conversation compromettante. Patrick, qui ne fut que le complice passif de cet acte odieux, se résout avec beaucoup de culpabilité et de douleur à ce que lui impose Emilien : supprimer Eva comme ils ont supprimé sa mère. Ils la droguent et la séquestrent dans ce but. Jessica inquiète de ne plus avoir de nouvelles de sa demi-sœur va voir Patrick qui lui annonce qu’il s’est séparé d’Eva et que celle-ci a quitté Saint-T