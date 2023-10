Sous le soleil - S13 E36 - Une vie volée

Depuis qu’elle est amoureuse de Manuel Sarah semble une autre femme. Issue de la DDASS elle éprouve secrètement le désir de savoir qui est sa mère. Sans le dire à Manuel, elle prend rendez-vous avec l’administration et découvre enfin l’identité de celle qui l’a abandonnée à sa naissance. Manuel la retrouve bouleversée. Elle ne lui dit cependant rien. Elle se rend devant la villa de cette femme qui habite non loin de Saint-Tropez et y découvre une famille riche et parfaite. Elle voit se garer un beau jeune homme dans une coupée sport décapotable, un bel homme mûr qui l’accueille avec chaleur et de loin le sourire d’une femme, sa mère, ravie semble-t il de la venue de son fils. Sarah découvre en son cœur le contraire de ce qu’elle pensait éprouver : de la haine. Elle décide de détruire ce bonheur insupportable. Après avoir confié la plage à Manon et Renaud, elle se fait embaucher comme femme de ménage dans cette famille pour y semer la discorde…