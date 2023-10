Sous le soleil - S13 E40 - Trois cordes au cou

Le tremblement de terre et la peur de mourir ont poussé Jessica, Laure et Eva à se marier. Jessica accueille pour l’occasion Zacharie, son fils, venu passer quelques jours à Saint-Tropez. Tout va bien pour lui aux States, sa carrière est lancée et il a une grande nouvelle à annoncer à sa mère : Il va être papa… Cataclysme pour Jessica qui se voit, tout à coup, basculer dans le pré-troisième âge… Chose impensable pour elle… Les relations avec Yvan vont s’en ressentir, une grand-mère ne se marie pas, il faut annuler la cérémonie… Jusqu’au jour où Jessica découvre qu’elle est enceinte… Grand-mère peut-être mais jeune et belle et la vie devant elle… De son côté, Laure a pris Grégory, son ex, comme témoin de mariage. Celui-ci ne cesse d’évoquer son passé avec Laure. De plus sa complicité avec Blandine n’arrange rien. Mathias commence à en avoir marre et ça sent le règlement de compte… Après une explication virile "l'ex" et "le futur" finissent bons amis…