The Handmaid's Tale : La servante écarlate - S01 E01 - Defred

Dans une société futuriste, en raison d'un dérèglement climatique et à une forte pollution, les femmes sont devenues très peu fertiles. Elles sont catégorisées en trois différents grades : les Epouses, les Martha et les Servantes (qui sont les femmes fertiles). Defred appartient a cette catégorie et tente d’échapper a sa destinée de reproductrice.