The Handmaid's Tale : La servante écarlate - S01 E5 - Fidèle

Serena propose à Offred une autre option pour tomber enceinte. Etant donné que le Commandant semble stérile, elle pourrait avoir des rapports sexuels avec Nick. Offred accepte. Ofglen, maintenant nommé Ofsteven, a des informations importantes à partager avec Offred. Celle-ci la questionne sur la résistance et sur Mayday. Enfin, tandis que des flashbacks donnent à voir le début des relations entre June et Luke, Offred et Nick finissent pas se lancer dans une liaison passionnelle...