The Handmaid's Tale : La servante écarlate - S02 E05 - Unions

Defred est maintenant très discrète, et commence à brûler les lettres qu'elle avait gardées pour Mayday. Elle remarque des saignements vaginaux, qui continuent et s'aggravent mais n'informe personne. Nick remarque la dépression apparente de Defred et en informe Mme Waterford. Mme Waterford s'inquiète de l'intérêt de Nick pour Defred et informe le Commandant Waterford, qui s'arrange pour le marier lors d'une Prayvaganza où les loyaux Gardiens reçoivent une femme en récompense de leur travail. La nouvelle mariée de Nick, Eden, emménage dans sa chambre. Nick trouve plus tard Defred inconsciente et trempée de sang dans les buissons à l'extérieur de la maison des Waterford.