The Handmaid's Tale : La servante écarlate - S02 E09 - Diplomatie

Fred et Serena se rendent au Canada en mission diplomatique. À la grande détresse de Defred, Serena lui dit qu'elle sera transférée dès la naissance du bébé. À Toronto, on rappelle à Serena le temps avant Gilead et les Waterford sont accueillis de façon ambivalente par les responsables canadiens. Plus tard, Serena est approchée par Mark, un espion travaillant pour le reste du gouvernement américain à Hawaï. Mark propose d'aider Serena à s'enfuir de Gilead, mais Serena décline. À la résidence de Waterford, June dit à Rita que quand Hannah a été baptisée, elle et Luke ont choisi des parrains et marraines pour elle et souhaite que Rita soit la marraine de son enfant attendu dès sa naissance.