The Handmaid's Tale : La servante écarlate - S02 E18 - L'Ouvrage des femmes

En l'absence du commandant Waterford, Serena et DeFred devienent de plus en plus complices. Elles sont de véritables associées: Serena rédige un programme pour sa prochaine visite au Canada avec son mari et DeFred relit. Mais les deux femmes enfreignent les règles de Gilead en se livrant à de telles activités.