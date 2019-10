Dans un paysage enneigé, les Servantes Écarlates ayant survécu à l’explosion du Centre Rachel et Léah assistent aux obsèques de celles qui n’ont pas eu cette chance. Elles portent une coiffe et un manteau noir. De nombreuses Tantes sont présentes et l’on découvre que plus d’une trentaine de filles sont mortes dans l’explosion.